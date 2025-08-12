Legado ‘esquecido’ da Copa de 2014 em SC será inaugurado Centro da CBF passou por um embargo em abril, porém obras continuaram após lei sancionada por prefeita de Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após mais de dez anos, o legado da Copa do Mundo de 2014 para Santa Catarina já tem data para inauguração em Balneário Camboriú, Litoral Norte do estado. O Centro de Desenvolvimento do Futebol de Santa Catarina será inaugurado na próxima sexta-feira (15), a partir das 10h da manhã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este importante legado para o esporte em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Sobrinho de deputado estadual morre em acidente entre BMW e Kombi na BR-101, em SC

Homem investigado por posts nazistas em Joinville tem celulares confiscados

Deputado de SC apresenta proposta para reduzir juros do Pronampe