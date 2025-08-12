Legado ‘esquecido’ da Copa de 2014 em SC será inaugurado
Centro da CBF passou por um embargo em abril, porém obras continuaram após lei sancionada por prefeita de Balneário Camboriú
Após mais de dez anos, o legado da Copa do Mundo de 2014 para Santa Catarina já tem data para inauguração em Balneário Camboriú, Litoral Norte do estado. O Centro de Desenvolvimento do Futebol de Santa Catarina será inaugurado na próxima sexta-feira (15), a partir das 10h da manhã.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este importante legado para o esporte em Santa Catarina!
