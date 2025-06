‘Legado será eterno’: comoção marca velório de treinador morto em queda de balão em SC Leandro Luzzi era diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística e fundador de uma escola de patinação em Brusque;... ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 01h55 (Atualizado em 23/06/2025 - 01h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Leandro Luzzi, de 33 anos, foi uma das vítimas da queda de balão registrada na manhã de sábado (21), em Praia Grande, no Extremo-Sul de Santa Catarina. Reconhecido no cenário esportivo, Leandro era diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística e fundador da escola Patinazzi, em Brusque. A morte do técnico comoveu familiares, amigos e a comunidade esportiva de Santa Catarina. Leandro está sendo velado em Indaial e será sepultado no cemitério municipal da cidade.

Para saber mais sobre a trajetória de Leandro e a comoção em torno de sua partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Falha mecânica em patinete elétrico causa queda e morte de homem em SC

Fila de 9 km se forma após engavetamento entre três veículos na BR-101 em SC

‘Eu só tinha vocês’, diz filha que pulou antes de queda de balão que matou os pais em SC