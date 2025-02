Lei Mariana Ferrer leva a punição inédita de juiz por permitir ofensa durante julgamento Decisão responsabiliza magistrado por permitir que advogada fosse ofendida por promotor durante Tribunal do Júri em Manaus (AM) ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h27 ) twitter

Uma decisão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) utilizou, pela primeira vez, a lei Mariana Ferrer para responsabilizar um juiz que se omitiu durante falas depreciativas contra uma advogada, sua cliente e testemunhas em um julgamento. A decisão foi divulgada nessa quarta-feira (12) e é referente a um caso que tramitou na 3ª vara do Tribunal do Júri de Manaus (AM).

