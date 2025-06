Lei proíbe caixas de som nas praias de Florianópolis a partir desta quinta-feira Exceções à proibição de caixas de som nas praias são eventos previamente autorizados pela Prefeitura e situações específicas, como... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h57 ) twitter

A prefeitura de Florianópolis sancionou, nesta quinta-feira (5), a lei que proíbe caixas de som nas praias da capital. A decisão amplia a legislação atual de perturbação do sossego e estende a regra para os aparelhos, independentemente do volume.

A decisão amplia a legislação atual de perturbação do sossego e estende a regra para os aparelhos, independentemente do volume.

