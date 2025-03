Lei proíbe venda de fogos de artifício com estampidos em Chapecó A nova lei proíbe o venda de fogos que causem poluição sonora; antes já era proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h26 ) twitter

Um projeto de lei que proíbe a venda de fogos de artifício com estampidos ou estouros foi aprovado em Chapecó, no Oeste catarinense. No município, já era proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício que causem poluição sonora.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante medida que visa proteger a comunidade dos ruídos excessivos!

