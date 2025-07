Leilão com bens do ‘Ame Jonatas’ supera expectativa e mãe prepara rifa com item do Luan Santana Itens doados à campanha Ame Jonatas ajudam no tratamento da pequena Maria Amélia, que vive em Araquari ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 05h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 05h37 ) twitter

Um leilão realizado pela internet para ajudar no tratamento de Maria Amélia, de 3 anos, arrecadou R$ 14.011,51. A menina de Araquari, no Norte catarinense, convive com mielomeningocele, uma lesão na coluna que afeta os bebês. Os produtos leiloados faziam parte da campanha Ame Jonatas e foram disponibilizados por decisão judicial. O evento, descrito como “divertido e emocionante” pela mãe da criança, Bruna Gisele Neves, aconteceu na segunda-feira (14) e superou as expectativas da família.

Para saber mais sobre essa emocionante história e a rifa do violão do Luan Santana, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

