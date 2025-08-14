Leilão da PRF em SC tem mais de 2 mil veículos e lances a partir de R$ 200 Licitação vai ocorrer em três etapas, com a primeira entre 19 e 21 de agosto; lances devem ser feitos exclusivamente online ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 06h17 (Atualizado em 14/08/2025 - 06h17 ) twitter

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Santa Catarina vai promover, entre 19 de agosto e 4 de setembro, um leilão de veículos retidos ou abandonados de 2025. Ao todo, serão ofertados 2.034 lotes, distribuídos em diferentes cidades do estado.

