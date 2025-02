Leilão da PRF tem moto por R$ 350 e outros 134 veículos disponíveis em SC; veja como participar Visitação pública dos veículos ocorre nesta quarta, quinta e sexta-feira, em Rancho Queimado e Itapema; leilão será feito de forma... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h27 ) twitter

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) promove um leilão com veículos apreendidos no Litoral Norte e na Grande Florianópolis. A visitação pública pode ser feita a partir desta quarta-feira (22), em Itapema e em Rancho Queimado. Ao todo, serão 135 veículos leiloados que podem circular normalmente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre como participar do leilão!

