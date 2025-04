Leilão do Itaú tem imóveis a partir de R$ 105 mil em Santa Catarina Ofertas podem ser realizadas de forma online a partir desta segunda-feira (28); oito imóveis estão disponíveis em Santa Catarina ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 01h59 (Atualizado em 29/04/2025 - 01h59 ) twitter

O Itaú Unibanco inicia, nesta segunda-feira (28), um leilão de 346 imóveis espalhados por todo o Brasil. O catálogo inclui salas comerciais, apartamentos, casas e terrenos. As vendas ocorrem de forma totalmente online. Os prazos para efetuar lances se encerram em diferentes horários, com alguns imóveis estando disponíveis para ofertas até 29 de maio. Outros lotes, porém, encerram o leilão nesta quarta-feira (30).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as oportunidades imperdíveis!

