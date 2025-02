‘Leite revelação’: casal descobre sexo do bebê em competição inusitada em SC A tradicional disputa de leite em metro ganhou um novo significado com um "leite revelação" no Itaipu Rural Show ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 22h26 ) twitter

A tradicional competição de leite em metro na cor rosa e azul revelou o sexo do bebê de Giseli Bordignon e Arthur Zanferari no “leite revelação” na tarde da última sexta-feira (21) no Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, Oeste de Santa Catarina.

