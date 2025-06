Leitos na Grande Florianópolis ultrapassam 95% de ocupação em meio a aumento de casos de SRAG Dos 11 hospitais da região, sete registram 100% de ocupação em leitos de UTI nesta segunda-feira (9); governo catarinense emitiu alerta... ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h56 ) twitter

A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS (Sistema Único de Saúde) na Grande Florianópolis atingiu 95,3% nesta segunda-feira (9), segundo dados atualizados pela SES (Secretaria de Estado da Saúde). A alta pressão no sistema ocorre em meio ao aumento dos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) no estado.

