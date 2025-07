Lenda do triatlo e hall da fama do Ironman, Fernanda Keller participa de evento em São José Atleta ícone do Ironman mundial, Fernanda Keller compartilha sua trajetória de superação e conquistas em palestra especial em São José... ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 07h17 ) twitter

Uma das maiores referências do esporte brasileiro e mundial, a triatleta Fernanda Keller estará em São José para uma palestra nesta quinta-feira (24). Reconhecida internacionalmente por sua carreira no Ironman, onde está no hall da fama da principal prova de triatlo do mundo, Fernanda Keller irá falar sobre sua trajetória e carreira.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este evento imperdível!

