Lesões em bebê internado em SC sugerem agressões em diferentes momentos

Um bebê de apenas 8 meses foi internado em estado grave na madrugada desta quarta-feira (20) no Hospital Universitário Santa Teresinha, em Joaçaba, no Meio-Oeste catarinense, com múltiplos sinais de agressão física. Exames médicos identificaram fraturas em diferentes estágios de cicatrização, além de lesão pulmonar. O caso está sob investigação da DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso) de Campos Novos.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

