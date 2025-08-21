Lesões em bebê internado em SC sugerem agressões em diferentes momentos
O bebê de 8 meses foi internado em estado grave em Joaçaba, no Meio-Oeste catarinense, com múltiplos sinais de agressão física
Um bebê de apenas 8 meses foi internado em estado grave na madrugada desta quarta-feira (20) no Hospital Universitário Santa Teresinha, em Joaçaba, no Meio-Oeste catarinense, com múltiplos sinais de agressão física. Exames médicos identificaram fraturas em diferentes estágios de cicatrização, além de lesão pulmonar. O caso está sob investigação da DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso) de Campos Novos.
Um bebê de apenas 8 meses foi internado em estado grave na madrugada desta quarta-feira (20) no Hospital Universitário Santa Teresinha, em Joaçaba, no Meio-Oeste catarinense, com múltiplos sinais de agressão física. Exames médicos identificaram fraturas em diferentes estágios de cicatrização, além de lesão pulmonar. O caso está sob investigação da DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso) de Campos Novos.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: