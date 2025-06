Levantador campeão de Superliga reforça o Joinville Vôlei na temporada Campeão com o Sesi Bauru na temporada 2023/2024, levantador é o quarto reforço anunciado pelo Joinville Vôlei ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h57 ) twitter

A torcida do Joinville Vôlei já começa a ver o time tomando forma para a nova temporada. Depois de confirmar a chegada do líbero Gianzinho, do central Paulo Carraro e do levantador Mateus Winck, a equipe joinvilense anunciou oficialmente a chegada do levantador Thiaguinho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do Joinville Vôlei!

