Levantamento nacional mostra que cartórios de SC têm o melhor serviço do Brasil

Um conjunto de cinco cartórios de Santa Catarina dividem o primeiro lugar, por empate, no Ranking Nacional da Qualidade Notarial e Registral 2024, divulgado no início de 2025 pela Anoreg/BR (Associação dos Notários e Registradores do Brasil). São eles: 2º Registro de Imóveis de Balneário Camboriú, 1º Ofício de Registro de Imóveis de Criciúma, Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Içara, 1º Registro de Imóveis de Joinville e 1º Tabelionato de Notas e Protestos de Palhoça.

Para mais detalhes sobre esse reconhecimento e a excelência dos serviços prestados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

