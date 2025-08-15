Lhama ganha festa de aniversário em cidade de SC
Com nome escolhido via votação, comemoração do nascimento da lhama divertiu equipe do Parque Zoobotânico, em Brusque
Um dos moradores do Parque Zoobotânico, em Brusque, recebeu uma surpresa no primeiro aniversário: a lhama Salomão, nascida em 13 de agosto de 2024, ganhou bolo, decoração e presentes dos funcionários em comemoração à data especial.
