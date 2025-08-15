Lhama ganha festa de aniversário em cidade de SC Com nome escolhido via votação, comemoração do nascimento da lhama divertiu equipe do Parque Zoobotânico, em Brusque ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 06h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 06h17 ) twitter

Um dos moradores do Parque Zoobotânico, em Brusque, recebeu uma surpresa no primeiro aniversário: a lhama Salomão, nascida em 13 de agosto de 2024, ganhou bolo, decoração e presentes dos funcionários em comemoração à data especial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa festa inusitada!

