Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Lhama ganha festa de aniversário em cidade de SC

Com nome escolhido via votação, comemoração do nascimento da lhama divertiu equipe do Parque Zoobotânico, em Brusque

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um dos moradores do Parque Zoobotânico, em Brusque, recebeu uma surpresa no primeiro aniversário: a lhama Salomão, nascida em 13 de agosto de 2024, ganhou bolo, decoração e presentes dos funcionários em comemoração à data especial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa festa inusitada!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.