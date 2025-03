Líder do grupo A, JEC Futsal enfrenta o Sorocaba na última rodada da Super Copa Gramado Depois de empatar com o Atlântico, vencer o clássico contra o Jaraguá e ser superado pelo Praia Clube, JEC Futsal enfrenta o Sorocaba... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h46 ) twitter

Liderança e vitória no clássico contra o Jaraguá. Esse é o saldo do fim de semana do JEC Futsal na Super Copa Gramado. Em busca do tricampeonato consecutivo da maior competição de pré-temporada do futsal brasileiro, o Tricolor fecha a primeira fase às 19h desta segunda-feira (17), contra o Sorocaba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

