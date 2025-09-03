Líder religioso é detido por atirar em aves silvestres em SC Durante abordagem foi encontrado uma carabina de pressão calibre 5,5 mm; o caso aconteceu no interior de Faxinal dos Guedes, no Oeste... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 05h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de 66 anos, identificado como líder religioso, foi detido pela PM (Polícia Militar) na tarde de segunda-feira (1º) após ser flagrado atirando contra aves silvestres. O caso ocorreu por volta das 17h, às margens da BR-282, no interior de Faxinal dos Guedes, no Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Justiça condena réus em SC e impõe indenizações de até R$ 140 mil a vítimas de furtos

‘Nunca me escutou’: filho organiza vaquinha para levar corpo de mãe morta a facadas em SC

SC aposta em cinzas do carvão queimado em termelétricas para reduzir gases do efeito estufa