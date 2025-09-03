Logo R7.com
Líder religioso é detido por atirar em aves silvestres em SC

Durante abordagem foi encontrado uma carabina de pressão calibre 5,5 mm; o caso aconteceu no interior de Faxinal dos Guedes, no Oeste...

ND Mais|Do R7

Um homem de 66 anos, identificado como líder religioso, foi detido pela PM (Polícia Militar) na tarde de segunda-feira (1º) após ser flagrado atirando contra aves silvestres. O caso ocorreu por volta das 17h, às margens da BR-282, no interior de Faxinal dos Guedes, no Oeste de Santa Catarina.

