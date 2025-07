Liderados por SC, governos do Sul articulam pressão à União por ampliação de ferrovias Movimento que pede a criação da Ferrosul, malha ferroviária entre Rio Grande do Sul, Santa Catatina, Paraná e Mato Grosso do Sul, buscam... ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h37 ) twitter

Governadores do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul assinaram, sob a liderança de Jorginho Mello (PL), um manifesto público que será encaminhado ao governo federal, em favor do fortalecimento e ampliação da malha ferroviária no Sul do Brasil.

