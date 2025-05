Liderança do PCC no Paraná é preso em Florianópolis, de onde comandava crimes da facção Segundo a investigação, homem condenado a 28 anos de prisão estava escondido no Norte da Ilha, de onde comandava o crime organizado... ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 06h16 (Atualizado em 30/05/2025 - 06h16 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, na tarde desta sexta-feira (29), uma das principais lideranças do PCC (Primeiro Comando da Capital) no Paraná. O criminoso, condenado a mais de 28 anos de prisão, foi localizado em Florianópolis. A investigação aponta que era da capital catarinense que ele comandava ações do crime organizado no estado vizinho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

