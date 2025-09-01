Lideranças catarinenses se reúnem em Brasília para debater políticas públicas com ministros
Encontro acontece entre os dias 1º e 3 de setembro, reunindo mais de 200 representantes municipais a ministros e entes federais
Representantes de diferentes municípios de Santa Catarina se reúnem, entre os dias 1º e 3 de setembro, em Brasília, para participar do Encontro de Lideranças Municipalistas Catarinenses. A terceira edição do evento é promovida pela Comissão de Legislação Participativa da Frente Parlamentar Mista de Participação Social e tem como proponente o deputado federal Pedro Uczai (PT-SC).
