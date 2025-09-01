Lideranças catarinenses se reúnem em Brasília para debater políticas públicas com ministros Encontro acontece entre os dias 1º e 3 de setembro, reunindo mais de 200 representantes municipais a ministros e entes federais ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 09h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasília, Distrito Federal / Brazil - Circa June 2020: Aerial photo of Brasilia, capital of Brazil. The Cathedral of Brasilia. Capital of Country, Federal District, Brazil. Brastock Images/Getty Images

Representantes de diferentes municípios de Santa Catarina se reúnem, entre os dias 1º e 3 de setembro, em Brasília, para participar do Encontro de Lideranças Municipalistas Catarinenses. A terceira edição do evento é promovida pela Comissão de Legislação Participativa da Frente Parlamentar Mista de Participação Social e tem como proponente o deputado federal Pedro Uczai (PT-SC).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este importante encontro e suas implicações para Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Semana do Pescado tem preços especiais e descontos no Mercado Público de Florianópolis

Chuva persistente a partir de segunda-feira coloca regiões de SC em alerta amarelo

Jovem mãe de três filhos desaparece e marido teme que tenha sido atraída por estranhos SC