Ligado ao PCC, suspeito de ordenar execução de empresário com 18 tiros em SC é preso
Execução de empresário aconteceu no mês de fevereiro em Balneário Camboriú e crime teria sido motivado por dívidas relacionadas a negócios...
Foram presos na tarde desta terça-feira (19) dois suspeitos de matar o empresário Leonardo Siemann, de 36 anos, no dia 3 de fevereiro deste ano em frente a uma academia em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. Um deles seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Para mais detalhes sobre essa investigação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
