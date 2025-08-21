Logo R7.com
Ligado ao PCC, suspeito de ordenar execução de empresário com 18 tiros em SC é preso

Execução de empresário aconteceu no mês de fevereiro em Balneário Camboriú e crime teria sido motivado por dívidas relacionadas a negócios...

ND Mais|Do R7

Foram presos na tarde desta terça-feira (19) dois suspeitos de matar o empresário Leonardo Siemann, de 36 anos, no dia 3 de fevereiro deste ano em frente a uma academia em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. Um deles seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

