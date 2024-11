Ligay 2024: Maior torneio de futebol LGBT+ do país acontece neste fim de semana; veja os times Ligay 2024: Maior torneio de futebol LGBT+ do país acontece neste fim de semana; veja os times ND Mais|Do R7 30/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 30/11/2024 - 05h07 ) twitter

Troféu Ligay 2024

Com promessa de “emoção, talento e fortalecimento da inclusão no esporte”, 365 atletas da comunidade LGBT+ estarão em São Paulo neste sábado (30) e domingo (1º) para a disputa da Ligay Nacional de Futebol, mais conhecida como Champions Ligay. As partidas são disputadas na modalidade fut7 e acontecerão no Playball Pompeia, na capital paulista.

