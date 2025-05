Lindacap abre temporada da feijoada neste sábado (17), com show de Swing Maneiro O Restaurante Lindacap, um dos mais tradicionais de Florianópolis, celebra seus 61 anos de história com o retorno da sua famosa feijoada... ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 05h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 05h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A temporada da Feijoada no Lindacap inicia no dia 17 de maio, sempre aos sábados, e promete uma verdadeira experiência gastronômica para toda a família, com sabor, tradição, aconchego e música ao vivo. E a recepção já começa especial: shot de batidinhas (coco e maracujá), caldinho de feijão, aipim frito, torresmo e bacon crocante abrem o apetite e dão as boas-vindas aos clientes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa deliciosa feijoada!

Leia Mais em ND Mais:

Secretário diz que crime organizado na Favela do Moinho impedia famílias de se mudarem

Nome falso, fuga e assassinato de soldado: o que se sabe sobre dupla morta em confronto em SC

‘Condomínio do Crime’ em SC escondia bandidos, entorpecentes e tinha até droga na tomada