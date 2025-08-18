Linguiça Blumenau do amor? Receita inusitada transforma embutido em doce apimentado
Criação mistura tradição da Linguiça Blumenau com calda açucarada e pimenta calabresa, surpreendendo pelo contraste de sabores
A maçã do amor pode ser a mais longeva e o morango do amor ter virado febre nos últimos meses, mas a linguiça do amor se tornou a nova variação desses alimentos que tem as caldas açucaradas como característica. A Olho Embutidos, marca tradicional de Pomerode, anunciou a receita da Linguiça Blumenau do amor, usando uma calda de açúcar cristal com pimenta calabresa.
Não perca a oportunidade de conhecer essa receita inusitada e outras curiosidades sobre a Linguiça Blumenau! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
