Linkin Park, Red Hot e mais: Orquestra de Baterias promete rock em dose máxima em Florianópolis
Cerca de 300 músicos tocam em sincronia clássicos do rock nacional e internacional a partir das 15h deste sábado (16) na Praça XV;...
A Praça XV, no Centro de Florianópolis, será palco neste sábado (16) da 12ª edição da Orquestra de Baterias. O evento, realizado anualmente desde 2013, começa às 15h e será gratuito ao público.
Não perca a chance de vivenciar essa experiência única!
