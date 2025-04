Lista ‘suja’ do trabalho análogo à escravidão no país inclui 13 empregadores de Santa Catarina Santa Catarina tem 131 pessoas em trabalho análogo à escravidão e duas novas empresas catarinenses entraram na lista do Ministério...

