Litoral mais caro do Brasil: veja fotos do antes e depois do 'boom' imobiliário em SC Veja 3 cidades do Litoral Norte catarinense que têm crescido de forma acelerada no setor imobiliário de luxo ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h18 )

O Litoral Norte de Santa Catarina é destaque com as cidades com o metro quadrado mais valorizado do país. Balneário Camboriú segue na liderança, seguida de Itapema, que ficou conhecida como a “Dubai Brasileira” por conta dos prédios luxuosos e arranha-céus. Nos últimos anos, o “boom” imobiliário tem transformado a região.

Para saber mais sobre essa transformação impressionante e os detalhes do mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

