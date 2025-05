Litoral Norte de SC entra em alerta laranja com alto risco de temporais Alerta laranja começa nesta quarta-feira (21) e prevê impactos até quinta-feira (22); veja orientações da Defesa Civil ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 00h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Litoral Norte de Santa Catarina está e alerta laranja da Defesa Civil com a possibilidade de chuvas fortes em todo a região a partir da noite desta quarta-feira (21). A presença de uma frente fria favorece a formação de temporais, que atuam, principalmente, entre a tarde e a noite.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as recomendações da Defesa Civil e como se proteger durante os temporais.

Leia Mais em ND Mais:

Briga na internet quase acaba em morte em Blumenau

Com BMW e ecstasy, grupo que abastecia ‘chefona do tráfico’ em SC e PR é alvo de operação

Sem CNH, motociclista ‘toca o terror’ no trânsito e quase atropela pedestre em Balneário Camboriú