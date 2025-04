Litro do óleo diesel fica R$ 0,17 mais barato a partir desta terça-feira em todo país; entenda Novo valor representa redução de 4,6% e vale a partir de 1º de abril; combustível reduziu R$ 0,94 por litro desde dezembro de 2022 ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 22h26 ) twitter

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (31) a redução de R$ 0,17 por litro no preço do óleo diesel A (utilizado na produção do óleo que chega aos consumidores). A diminuição de 4,6% passa a valer a partir desta terça-feira (1º). O anúncio foi feito pela presidente da estatal, Magda Chambriard, durante lançamento de um programa para aquisição de crédito de carbono, na sede da companhia, no Rio de Janeiro.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança nos preços, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

