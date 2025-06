Livro resgata trajetória dos 150 anos da imigração italiana em SC Livro que conta a história da imigração italiana pode ser encontrado nas bibliotecas públicas do estado e também estará disponível... ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h16 ) twitter

Na noite da última quinta-feira (5), o Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE realizou o lançamento do livro “150 anos da grande imigração italiana em Santa Catarina”. A solenidade contou com a presença da cônsul-geral da Itália para os estados do Paraná e Santa Catarina, Eugenia Tiziana Berti; do deputado estadual Vicente Augusto Caropreso, presidente da Frente Parlamentar Santa Catarina–Itália e coordenador da Comissão Organizadora dos Festejos dos 150 anos da imigração italiana no estado; da presidente da Fundação Catarinense de Cultura e representante do Governo do Estado, Maria Teresinha Debatim; além de prefeitos e demais autoridades.

Para saber mais sobre essa obra que celebra a imigração italiana e suas influências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

