Livros de Mario Vargas Llosa estão disponíveis online e gratuitamente; veja onde conseguir Autor vencedor do Nobel de Literatura teve a morte confirmada no domingo (13) ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h06 )

Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo disponibilizou os livros de Mario Vargas Llosa, gratuitamente, no site e aplicativo da BiblioSP, biblioteca online da Prefeitura de São Paulo. A iniciativa é uma homenagem após morte do escritor ter provocado luto em toda comunidade cultural. O peruano e vencedor do prêmio Nobel morreu no domingo (13), aos 89 anos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante iniciativa e como acessar as obras de Vargas Llosa!

