Longa ficha: trio que usou edifício abandonado para invadir agência bancária de SC é preso O trio foi localizado, após meses de investigação, em Joinville e Araquari; eles são suspeitos de furtar R$ 300 mil de uma agência... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 00h37 )

ND Mais

Três homens suspeitos de envolvimento no furto de R$ 300 mil de um caixa eletrônico no Centro de Joinville foram presos na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, os detidos têm extensa ficha criminal, com passagens por crimes semelhantes e por tráfico de drogas.

