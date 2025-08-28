Longa ficha: trio que usou edifício abandonado para invadir agência bancária de SC é preso
O trio foi localizado, após meses de investigação, em Joinville e Araquari; eles são suspeitos de furtar R$ 300 mil de uma agência...
Três homens suspeitos de envolvimento no furto de R$ 300 mil de um caixa eletrônico no Centro de Joinville foram presos na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, os detidos têm extensa ficha criminal, com passagens por crimes semelhantes e por tráfico de drogas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!
