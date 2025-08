Longuine vai jogar? Meia do Figueirense aguarda chamado de Pintado Meia Rafael Longuine, que estreou pelo Figueirense contra o ABC, pode ser a novidade no time titular ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h57 ) twitter

Que a luta do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro é contra o rebaixamento o torcedor já sabe, ou deveria estar ciente. Tanto é que o clube se mobiliza dentro e fora de campo para que a quarta vitória na competição aconteça contra o Maringá, na próxima segunda-feira, às 19h30, no Estádio Orlando Scarpelli.

