Lotação salvou ex-prefeito de Florianópolis de balão que caiu em Praia Grande

O ex-prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, declarou em nota neste sábado (21) que ele e sua esposa, Cíntia de Queiroz Loureiro, estavam em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, e tinham a intenção de embarcar no balão que despencou na manhã de hoje. Por meio de uma publicação no Instagram, ele afirmou que apenas não realizaram o passeio turístico pois não haviam mais vagas disponíveis.

Para saber mais sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

