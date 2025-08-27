Lotação total em UTIs neonatais e aumento em leitos adultos acendem alerta em regiões de SC Governo reforçou que não há risco de colapso, porque são mais de 180 leitos de UTIs disponíveis na rede pública ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina enfrenta um cenário de preocupação no sistema hospitalar. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto está em 94,6%, enquanto nas UTIs neonatais de duas regiões já chegaram ao limite, com 100% da capacidade utilizada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa situação alarmante.

Leia Mais em ND Mais:

Agência de regulação de SC paga cerca de R$ 90 mil mensais em jetons a conselheiros

Tecnologia contra a dengue avança em SC com soltura de milhões de mosquitos em três cidades

Corpos aquecidos e laudo pendente: por que morte de casal em motel de SC segue sem resposta