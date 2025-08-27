Lotação total em UTIs neonatais e aumento em leitos adultos acendem alerta em regiões de SC
Governo reforçou que não há risco de colapso, porque são mais de 180 leitos de UTIs disponíveis na rede pública
Santa Catarina enfrenta um cenário de preocupação no sistema hospitalar. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto está em 94,6%, enquanto nas UTIs neonatais de duas regiões já chegaram ao limite, com 100% da capacidade utilizada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa situação alarmante.
