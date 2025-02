Lote da malha fina do Imposto de Renda é pago nesta sexta Ao todo, 105.919 contribuintes que estavam na malha fina receberão R$ 314,38 milhões da Receita Federal após regularizar Imposto de... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h47 ) twitter

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (28) o lote do Imposto de Renda das pessoas que caíram na malha fina, mas regularizaram as pendências com o Fisco em fevereiro. O pagamento também contempla restituições residuais de anos anteriores.

