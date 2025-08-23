Lotérica de Joinville é invadida por criminosos que abriram buracos em imóveis vizinhos
Estabelecimento teve porta blindada e cofres violados; suspeitos teriam acessado o local por buracos feitos em salas vizinhas
Uma lotérica na rua Dona Francisca, no Centro de Joinville, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira (22). O furto ocorreu por volta da 1h56 e resultou no roubo de uma quantia expressiva em dinheiro, além de equipamentos eletrônicos utilizados para segurança do local. A quantia levada não foi divulgada.
