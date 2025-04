Luan Pereira agita o 17º Rodeio Internacional do CTG Os Praianos neste domingo São muitas as atrações, contemplando as famílias, os tradicionalistas e um público diversificado, em busca de emoção, alegria e diversão... ND Mais|Do R7 27/04/2025 - 11h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 11h40 ) twitter

O palco do maior rodeio tradicionalista de Santa Catarina vai tremer neste domingo, 27 de abril, com o show do fenômeno Luan Pereira. Mas uma série de atrações, incluindo shows de artistas como Lucas Simão, Jennifer e Stephany, Téo e Felipe, Juarez Di Oliveira e Grupo também estão programados para agitar o público a partir das 11h.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este evento imperdível!

