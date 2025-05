Luana Piovani compartilha vídeo com críticas a Neymar: ‘Bebê reborn do futebol brasileiro’ Atriz Luana Piovani voltou a alfinetar Neymar expondo opiniões contrárias de comentarista e ex-jogador às atitudes do atleta do Santos... ND Mais|Do R7 25/05/2025 - 06h55 (Atualizado em 25/05/2025 - 06h55 ) twitter

ND Mais

A atriz Luana Piovani compartilhou um vídeo de Guilherme Pallesi, comentarista do programa Bola na Rede, da Rede TV!, com críticas ao atacante do Santos, Neymar, nesta sexta-feira (23). Na ocasião, Pallesi se referiu ao jogador como “bebê reborn do futebol brasileiro”. “Para mim, hoje, o Neymar é muito mais um bebê reborn do Santos, o bebê reborn do futebol brasileiro. É caro e não serve pra porcaria nenhuma”, disse.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

