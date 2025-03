Luciano Hang e outras entidades convocam população para limpeza do Rio Camboriú Limpeza do Rio Camboriú acontece no fim de semana que é comemorado o “Dia Mundial da Água” ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h06 ) twitter

No Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, as cidades de Camboriú e Balneário Camboriú se unirão em uma grande ação de preservação ambiental. A mobilização “Todos Pelo Rio Camboriú” será realizada com o objetivo de promover a limpeza e conscientização sobre a importância da preservação deste importante manancial que abastece ambas as cidades.

