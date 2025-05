Lúcio, pentacampeão mundial com a Seleção, é internado com queimaduras no corpo O ex-zagueiro Lúcio, capitão e pentacampeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002, foi internado nesta sexta-feira com... ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 08h24 (Atualizado em 17/05/2025 - 08h24 ) twitter

Pentacampeão com a Seleção Brasileira em 2022, o ex-zagueiro Lúcio foi internado na quinta-feira (15) com queimaduras graves no corpo, segundo boletim divulgado pelo Hospital Brasília (DF). A causa do acidente ainda não foi revelada pela família e agências de notícias. O ex-jogador tem atualmente 47 anos e mora em Brasília após a aposentadoria do futebol.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o estado de saúde de Lúcio.

