Lutador de SC desbrava o boxe sem luvas e entra na guerra Ucrânia x Rússia Catarinense Djalma Borges desbrava o boxe sem luvas na Ucrânia e se alista para defender o país na guerra; Lutador manezinho tem contrato... ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 19h01 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Lutar é o que todo lutador faz, mas as modalidades variam. No caso de Djalma Borges, de Florianópolis, que iniciou no taekwondo e se tornou referência no muay thai, a busca por uma categoria perfeita parece ter chegado aos 37 anos e é, se pensarmos de forma fria, no primeiro estilo que tem: sem luvas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a jornada de Djalma na Ucrânia!

Leia Mais em ND Mais:

Carro capota e mata mulher de 40 anos na BR-282 em SC

Fernanda Bonin: o que a polícia já descobriu sobre o caso da professora encontrada morta em SP

Véspera do Dia das Mães em Criciúma conta com programação especial no comércio