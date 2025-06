Lutadora de SC conquista ouro em evento de jiu-jitsu nos Estados Unidos Lutadora catarinense faixa-preta de jiu-jitsu conquistou a quarta vitória internacional na temporada e assumiu liderança no ranking... ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h16 ) twitter

A lutadora catarinense Simone de Abreu Pinheiro, de Navegantes, conquistou dois ouros no evento de jiu-jitsu International Master North America, realizado em Long Beach, Califórnia (EUA), no fim de semana. Com o título, Simone assumiu a liderança do ranking mundial da IBJJF na categoria master e alcançou a segunda colocação no ranking absoluto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

