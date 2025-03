Luto no campeonato espanhol: morre Carles Miñarro, médico do Barcelona e jogo é adiado Médico do Barcelona morreu durante a concentração da equipe antes da partida contra o Osasuna, causou grande comoção e levou ao adiamento... ND Mais|Do R7 09/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 09/03/2025 - 19h45 ) twitter

O mundo do futebol e, em especial, o Barcelona, está de luto. Carles Miñarro, médico do Barcelona, faleceu neste sábado (9), causando profunda tristeza. A notícia da sua morte repentina, ocorrida durante a concentração da equipe antes do jogo contra o Osasuna, causou grande comoção e levou ao adiamento do jogo.

A notícia da sua morte repentina, ocorrida durante a concentração da equipe antes do jogo contra o Osasuna, causou grande comoção e levou ao adiamento do jogo.

