Luxo e exclusividade: descubra como será o primeiro golf resort do Oeste de SC

O Canaã Golf Resort será inaugurado em dezembro de 2027 e promete movimentar o turismo regional;

ND Mais|Do R7

O Oeste de Santa Catarina receberá o primeiro golf resort. O Canaã Golf Resort tem previsão de inauguração para dezembro de 2027 e deve movimentar o turismo regional, além de gerar novos postos de trabalho. Localizado no acesso a Coronel Freitas, a cerca de 10 minutos do trevo de Chapecó, o empreendimento ocupará uma área de 160 mil metros quadrados, combinando proximidade com a cidade, áreas de natureza preservada e ambiente voltado ao lazer.

Para saber mais sobre este projeto inovador e suas atrações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

