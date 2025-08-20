Luxo nas redes, cocaína em casa: casal de influenciadores é preso com milhões em drogas em SC
Polícia flagrou momento em que casal de influenciadores recebia carregamento de entorpecentes em Balneário Camboriú
Uma operação de inteligência da Polícia Militar resultou na prisão de um casal de influenciadores e na apreensão de mais de 170kg de drogas em Balneário Camboriú, no bairro Vila Real, nesta segunda-feira (18). Foram apreendidos mais de 170 kg de cocaína e 13 kg de crack, totalizando uma carga que renderia mais de R$ 3,5 milhões se comercializada. Além das drogas, foram apreendidos cerca de R$ 800 em dinheiro, três smartphones e duas balanças de precisão.
