Luxo nas redes, cocaína em casa: casal de influenciadores é preso com milhões em drogas em SC Polícia flagrou momento em que casal de influenciadores recebia carregamento de entorpecentes em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma operação de inteligência da Polícia Militar resultou na prisão de um casal de influenciadores e na apreensão de mais de 170kg de drogas em Balneário Camboriú, no bairro Vila Real, nesta segunda-feira (18). Foram apreendidos mais de 170 kg de cocaína e 13 kg de crack, totalizando uma carga que renderia mais de R$ 3,5 milhões se comercializada. Além das drogas, foram apreendidos cerca de R$ 800 em dinheiro, três smartphones e duas balanças de precisão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Motorista de aplicativo é sequestrado durante corrida e vive momentos de terror em SC

Pequena cidade de SC lidera no ‘Oscar do chocolate’ há 10 anos seguidos

Crime brutal em SC: jardineiro acusado de matar mulher com cabo de picareta vai a julgamento