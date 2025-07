Luxo sobre a água: Marina Itajaí Boat Show bate recorde em público com 22 mil visitantes Edição de 2025 do Itajaí Boat Show reuniu marcas luxuosas do mercado náutico ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 05h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Marina Itajaí Boat Show 2025, ocorrido até domingo (6), bateu recorde de público, com 22 mil visitantes e mais de 70 expositores. O maior evento náutico do Sul do país sediou as estreias mundiais do maior iate em série e em fibra de vidro já produzido no Brasil, e de um iate de 84 pés com design italiano e alto padrão de luxo.

Para mais detalhes sobre este evento impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Professora cai em valeta e colega bate em poste ao tentar ajudar em Joinville

Simba está desaparecido: família procura poodle que fugiu após temporal em Joinville

Universidade Gratuita reabre inscrições após impasse de dívidas de estudantes; veja os prazos