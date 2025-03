Luz pesa na inflação de fevereiro e IPCA atinge maior número no mês desde 2003; veja valores Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), inflação de fevereiro foi influenciada pela energia elétrica residencial... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apresentou no mês de fevereiro uma variação de 1,31%, sendo um avanço de 0,16% quando comparado a janeiro. Com isso, foi o maior resultado do mês de fevereiro desde 2003, quando o índice alcançou 1,57%.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em ND Mais:

Caminhão tenta fazer conversão proibida, derruba poste e bloqueia trânsito em Joinville

Polícia investiga desaparecimento de mais de 10 gatos recém-adotados em Blumenau

Homem que tentou estuprar comerciante em Penha é preso; veja vídeo