Macaco-prego ferido é resgatado por morador e passa por cirurgia em Jaraguá do Sul O macaco-prego é uma espécie de primata comum na região de Mata Atlântica ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 18/07/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um jovem macaco-prego ferido foi resgatado por um morador de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O animal foi entregue a equipe de resgate de fauna da Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente). Segundo a Prefeitura de Jaraguá do Sul, um ataque de cães pode ter sido a causa do ferimento. “A princípio trata-se de um macho jovem com ferimento na cauda. Nesta quinta ele passou por uma cirurgia e agora está em recuperação da própria clínica veterinária onde o encaminhamos”, explicou o biólogo da Fujama Christian Raboch.

Para saber mais sobre a recuperação do macaco-prego e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Médico de SC recebia até R$ 37 mil por mês sem trabalhar no Amapá

Casal de influenciadores é alvo de denúncia em SC por xenofobia e preconceito

Edifício de 1970 será demolido para construção de prédio de ‘altíssimo padrão’ em Criciúma